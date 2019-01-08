В Киеве завтра без осадков, днем температура до -9°
Вечером в столице до -11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 января, в Киеве без осадков, днем температура до -9°.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 16:12.
Как сообщал УНИАН, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
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- Донецк-3°... -7°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье-4°... -10°
- Ивано-Франковск-7°... -10°
- Киев-9°... -13°
- Кировоград-9°... -12°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк-5°... -9°
- Львов-5°... -7°
- Николаев-7°... -11°
- Одесса-6°... -12°
- Полтава-7°... -9°
- Ровно-7°... -13°
- Симферополь-5°... -8°
- Сумы-11°... -12°
- Тернополь-7°... -12°
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- Херсон-7°... -10°
- Хмельницкий-8°... -15°
- Черкассы-9°... -12°
- Чернигов-12°... -15°
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Виргиния, США
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Влажность:74 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:07:28
Закат17:04
Видимость:16 км
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