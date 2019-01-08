В Киеве завтра без осадков, днем температура до -9°

Вечером в столице до -11°.

В Киеве завтра будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 января, в Киеве без осадков, днем температура до -9°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

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