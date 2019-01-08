В Украине завтра сохранится холодная погода, местами пройдет снег (видеопрогноз)

На севере и в центре Украины температура до -13°.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +1°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -12°, днем до -2°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -13°, днем до -8°. В центре без осадков, температура ночью до -13°, днем до -5°.

Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день говорили наши предки говорили: «Степан тешет», и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда.

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