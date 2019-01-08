В Украине завтра сохранится холодная погода, местами пройдет снег (видеопрогноз)
На севере и в центре Украины температура до -13°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +1°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -12°, днем до -2°.
В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -13°, днем до -8°. В центре без осадков, температура ночью до -13°, днем до -5°.
Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день говорили наши предки говорили: «Степан тешет», и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда.
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Погода в Украине
- Винница-7°... -15°
- Днепр-5°... -9°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье-4°... -10°
- Ивано-Франковск-7°... -10°
- Киев-9°... -13°
- Кировоград-9°... -12°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк-5°... -9°
- Львов-5°... -7°
- Николаев-7°... -11°
- Одесса-6°... -12°
- Полтава-7°... -9°
- Ровно-7°... -13°
- Симферополь-5°... -8°
- Сумы-11°... -12°
- Тернополь-7°... -12°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон-7°... -10°
- Хмельницкий-8°... -15°
- Черкассы-9°... -12°
- Чернигов-12°... -15°
- Черновцы-7°... -16°