В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек
Из-за землетрясения повреждены некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры.
Не менее 75 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло 6 января в остане Керманшах (Иран).
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,16 градуса северной широты и 45,66 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологичесий центр.
Иранское правительство направило спасателей в пострадавшие районы. Повреждены некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры, прервано водоснабжение и транспортное сообщение с внешним миром.
Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.
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