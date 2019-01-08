В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек

Из-за землетрясения повреждены некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры.

75 человек пострадали в результате землетрясения в Иране / Flickr, Matt Katzenberger

Не менее 75 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло 6 января в остане Керманшах (Иран).

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Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,16 градуса северной широты и 45,66 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологичесий центр.

Иранское правительство направило спасателей в пострадавшие районы. Повреждены некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры, прервано водоснабжение и транспортное сообщение с внешним миром.

Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.