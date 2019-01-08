В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек

15:29, 8 января 2019
13
0

Из-за землетрясения повреждены некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры.

75 человек пострадали в результате землетрясения в Иране / Flickr, Matt Katzenberger
75 человек пострадали в результате землетрясения в Иране / Flickr, Matt Katzenberger

Не менее 75 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло 6 января в остане Керманшах (Иран).

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,16 градуса северной широты и 45,66 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологичесий центр.

Иранское правительство направило спасателей в пострадавшие районы. Повреждены некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры, прервано водоснабжение и транспортное сообщение с внешним миром.

Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Иран
Читайте также
В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек
Жертвами снегопада в Баварии стали три человека (видео) Жертвами снегопада в Баварии стали три человека (видео)
Три человека стали жертвами морозов в Греции Три человека стали жертвами морозов в Греции
Ударят морозы до 20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Ударят морозы до 20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)
В Запорожской области закрыли трассы для крупногабаритного транспорта и автобусов из-за непогоды В Запорожской области закрыли трассы для крупногабаритного транспорта и автобусов из-за непогоды
Вследствие непогоды в Украине пять населенных пунктов остаются обесточенными Вследствие непогоды в Украине пять населенных пунктов остаются обесточенными

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
74 %
758 мм
4.6 м/с
11 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять