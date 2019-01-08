Жертвами снегопада в Баварии стали три человека (видео)

14:21, 8 января 2019
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В международном аэропорту Мюнхен 5 января из-за снегопадов были отменены 130 вылетов.

Германию накрыли снегопады / youtube.com/WELT
Германию накрыли снегопады / youtube.com/WELT

Из-за сильного снегопада в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии погибли три человека.

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Так, в районе города Берхтесгаден на границе с Австрией погибла 20-летняя туристка, которую накрыло лавиной, передет DW

В другой части Верхней Баварии, около города Бад Тельц, 19-летний молодой человек погиб в результате столкновения машин на обледеневшей трассе. Еще двое находятся после ДТП в тяжелом состоянии.

Из-за падения обломившихся под тяжестью снега ветвей деревьев скончался 44-летний мужчина.

Кроме того, в международном аэропорту Мюнхен 5 января из-за снегопадов были отменены 130 вылетов, еще 220 рейсов задержались более чем на час. 

Видео: youtube.com/WELT

Напомним, по меньшей мере семь человек погибли в результате схода лавин в Альпах, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

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Теги: #Германия#снегопад
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