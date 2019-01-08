Три человека стали жертвами морозов в Греции

12:52, 8 января 2019
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С начала года на большинство районов Греции обрушились морозы.

Грецию накрыла непогода / greece.greekreporter.com
Грецию накрыла непогода / greece.greekreporter.com

Три человека погибли из-за непогоды и морозов в Греции. 

Пожарные 5 января обнаружили тело женщины в автомобиле, упавшем в реку в городе Каратея, расположенном в 30 км к юго-востоку от столицы Афин. Двое мужчин, ехавших вместе с ней, также были найдены мертвыми, передает Xinhua со ссылкой на противопожарную службу страны.

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Отмечается, что погибшие выехали в путь 3 января, а во время сильных снегопадов поступила информация о том, что они пропали без вести.

С начала года на большинство районов Греции обрушились морозы, сопровождаемые сильным ветром, похолоданием, ливнями и снегопадами, что повлекло за собой закрытие дорог в некоторых районах, задержку авиарейсов и прекращение движения паромов.

Напомним, в январе украинцев ожидают температурные "качели", в середине месяца сильно похолодает, а 28-29 января будет оттепель.

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Теги: #снег#Греция#морозы
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