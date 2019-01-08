Ударят морозы до 20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Потепление в Украине ожидается 10 января.

В среду в Украине будет холодно / УНИАН

В среду, 9 января, погода в Украине будет холодной, ночью местами ожидается до -20 градусов.

Читайте также Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью столбики термометров гухнуть вниз до -8...-14 градусов. На севере, западе и в центре до -12...-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Завтра днем также не мед: -5...-11 градусов. Однако на западе местами ослабнет холод до -3...-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла", - пишет она.

По словам Диденко, завтра снег пройдет на западе и востоке Украины.

В Киеве ближайшей ночью -9...-13 градусов, завтра днем -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.

По прогнозу синоптика, потепление в Украину придет 10 января, однако уже 11 января почти во всех регионах снова похолодает.

Напомним, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.