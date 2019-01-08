Ударят морозы до 20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Потепление в Украине ожидается 10 января.
В среду, 9 января, погода в Украине будет холодной, ночью местами ожидается до -20 градусов.
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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшей ночью столбики термометров гухнуть вниз до -8...-14 градусов. На севере, западе и в центре до -12...-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.
Завтра днем также не мед: -5...-11 градусов. Однако на западе местами ослабнет холод до -3...-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла", - пишет она.
По словам Диденко, завтра снег пройдет на западе и востоке Украины.
В Киеве ближайшей ночью -9...-13 градусов, завтра днем -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.
По прогнозу синоптика, потепление в Украину придет 10 января, однако уже 11 января почти во всех регионах снова похолодает.
Напомним, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.
Погода в Украине
- Винница-7°... -15°
- Днепр-5°... -9°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье-4°... -10°
- Ивано-Франковск-7°... -10°
- Киев-9°... -13°
- Кировоград-9°... -12°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк-5°... -9°
- Львов-4°... -7°
- Николаев-7°... -11°
- Одесса-6°... -12°
- Полтава-7°... -9°
- Ровно-6°... -13°
- Симферополь-5°... -8°
- Сумы-11°... -12°
- Тернополь-7°... -12°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон-7°... -10°
- Хмельницкий-8°... -15°
- Черкассы-9°... -12°
- Чернигов-12°... -15°
- Черновцы-7°... -16°