Несколько человек считаются пропавшими без вести.

В Альпах семь человек погибли в результате схода лавин / alp.org.ua

По меньшей мере семь человек погибли в результате схода лавин в Альпах, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

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Лавины вызвали сильные снегопады, которые прошли в Австрии, Германии и Италии, сообщает BBC.

Три человека погибли в Австрии, трое - в Германии, два человек стали жертвами схода лавин в Италии.

В австрийском Тироле повысили уровень опасности схода лавин. Лыжников призывают кататься только в пределах оборудованных для катания склонов.

Из-за сильного снегопада в Баварии закрыты многие школы, также нарушено движение поездов. Ожидается, что в Австрии в ближайшие дни пройдет сильный снегопад - к 10 января наметет до 120 см снега.

Напомним, четверо туристов из Финляндии и Швеции были признаны погибшими в пятницу, через два дня после того, как они попали под лавину в Норвегии во время катания на лыжах.