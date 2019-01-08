Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность ожидается в течение 8-9 января.
В течение 8-9 января в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (третьего уровня).
Морозы до 20 градусов и снегопады: синоптик дал прогноз погоды в Украине на январь
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8-9 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.
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