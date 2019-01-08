Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

09:40, 8 января 2019
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Лавинная опасность ожидается в течение 8-9 января.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 8-9 января в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (третьего уровня).

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8-9 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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