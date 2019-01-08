В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -9°
Вечером в столице до -12°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 января, в Киеве без осадков, температура до -9°.
Морозы до 20 градусов и снегопады: синоптик дал прогноз погоды в Украине на январь
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -12°. Ветер южный и юго-западный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:07.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.
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Погода в Украине
- Винница-8°... -14°
- Днепр-6°... -8°
- Донецк-3°... -8°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье-5°... -9°
- Ивано-Франковск-7°... -10°
- Киев-9°... -13°
- Кировоград-9°... -14°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк-5°... -8°
- Львов-5°... -7°
- Николаев-7°... -11°
- Одесса-5°... -11°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-7°... -12°
- Симферополь-5°... -8°
- Сумы-11°... -12°
- Тернополь-7°... -11°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон-7°... -10°
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- Черкассы-10°... -15°
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