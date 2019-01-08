В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -9°

Вечером в столице до -12°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 января, в Киеве без осадков, температура до -9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -12°. Ветер южный и юго-западный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.

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