Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)
Холоднее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.
Морозы до 20 градусов и снегопады: синоптик дал прогноз погоды в Украине на январь
На востоке без осадков, температура до -9°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до -4°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -5°.
В северных областях без осадков. Температура до -10°. В центре переменная облачность, температура до -9°.
Согласно народному прогнозу, 8 января - Собор Пресвятой Богородицы и св. Иосифа Обручника. Если этот день ясный будет, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то плохой.
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