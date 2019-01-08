Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)

Холоднее всего будет на востоке страны.

Сегодня в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.

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На востоке без осадков, температура до -9°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до -4°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -5°.

В северных областях без осадков. Температура до -10°. В центре переменная облачность, температура до -9°.

Прогноз на 8 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 января - Собор Пресвятой Богородицы и св. Иосифа Обручника. Если этот день ясный будет, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то плохой.

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