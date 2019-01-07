В Запорожской области закрыли трассы для крупногабаритного транспорта и автобусов из-за непогоды
В частности, на трассах временно ограничено движение крупногабаритного транспорта, автобусов и пассажирских маршруток. Ограничения вводятся на участках Одесса-Мелитополь-Новоазовск.
В Запорожской области в связи с резким ухудшением погодных условий введены ограничения движения по трассам международного и государственного значения.
Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Запорожской областной государственной администрации Андрей Антонов.
По его словам, соответствующее решение было принято сегодня, 7 января, на заседании штаба оперативного реагирования для ликвидации последствий непогоды.
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В частности, на трассах временно ограничено движение крупногабаритного транспорта, автобусов и пассажирских маршруток. Ограничения вводится на участках Одесса-Мелитополь-Новоазовск.
Кроме того, ограничено движение на участке дороги между Васильевкой и Бердянском (45+000 км — 143+000 км)
Ограничения введены с 06.00 до того момента, пока не улучшатся погодные условия.
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