У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Его эпицентр находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело.
В воскресенье, 6 января, у берегов Индонезии зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6.
Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
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Его эпицентр находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело. На данный момент сообщений о пострадавших в результате землетрясения нет.
Как сообщал УНИАН, цунами произошло в районе Зондского пролива 22 декабря около 21.30 по местному времени. Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау.
25 декабря власти Индонезии сообщали, что количество погибших из-за удара стихии составляет 429 человек, более 1,4 тыс. получили травмы.
Без жилья в результате стихии остались более 11,6 тыс. человек.
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