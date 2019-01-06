У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Его эпицентр находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело.

Эпицентр землетрясения находился в 151 км от индонезийского города Тобело / earthquake.usgs.gov

В воскресенье, 6 января, у берегов Индонезии зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6.

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Читайте также Жертвами схода оползней в Индонезии стали 15 человек

Его эпицентр находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело. На данный момент сообщений о пострадавших в результате землетрясения нет.

Как сообщал УНИАН, цунами произошло в районе Зондского пролива 22 декабря около 21.30 по местному времени. Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау.

25 декабря власти Индонезии сообщали, что количество погибших из-за удара стихии составляет 429 человек, более 1,4 тыс. получили травмы.

Без жилья в результате стихии остались более 11,6 тыс. человек.