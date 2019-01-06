Спасатели предупредили о лавинной опасности в Украине
В западных регионах Украины 6 и 7 января ожидается значительная лавинная опасность.
В украинских Карпатах сегодня, 6 января 2019 года, ожидается значительная лавинная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Синоптик рассказала о погоде на Рождество и Сочельник
Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 6 -7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине в некоторых областях ожидается снег, температура опустится до -13.
По данным синоптиков, ночью в западных, северных областях, а также в Винницкой, Черкасской областях и в Крыму умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем почти во всех областях небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.
Кроме того, отдельно синоптики предупредили, что на Рождество могут ударить суровые морозы, во всех областях уровень температуры воздуха понизится до -15 градусов ночью и до -11 днем. В Киеве 6 января ожидается снег и мороз, на Рождество осадков не прогнозируется.
Погода в Украине
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