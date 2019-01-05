Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Сочельник

17:23, 5 января 2019
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В Укргидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах.

В Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра / фото УНИАН
В Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра / фото УНИАН

В Украине завтра, 6 января, в некоторых областях страны ожидается снег, температура до -13.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В высокогорье Карпат ожидается значительная лавинная опасность

Так, по данным синоптиков, ночью в западных, северных областях, а также в Винницкой, Черкасской области и в Крыму умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем почти во всех областях небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м / сек.

Температура ночью от -4 до -9, в восточной части Украины до - 12, днем от -2 до -7, на крайнем юге страны около 0; в Карпатах на протяжении суток от -8 до -13.

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Теги: #снег#Украина
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