В высокогорье Карпат ожидается значительная лавинная опасность
В частности, сообщается, что 5-7 января ожидаются снегопады и метели.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о лавинной опасности в горах.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
В частности, сообщается, что по данным Укргидрометцентра, 5-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидается значительная (3-й уровень) снеголавинная опасность.
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