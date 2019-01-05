В высокогорье Карпат ожидается значительная лавинная опасность

11:05, 5 января 2019
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В частности, сообщается, что 5-7 января ожидаются снегопады и метели.

Ожидается значительное (3 уровня) снеголавинная опасность / Фото Вероника Границу
Ожидается значительное (3 уровня) снеголавинная опасность / Фото Вероника Границу

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о лавинной опасности в горах.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

В частности, сообщается, что по данным Укргидрометцентра, 5-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидается значительная (3-й уровень) снеголавинная опасность.

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Теги: #Карпаты#лавины
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