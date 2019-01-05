Вследствие непогоды в Украине пять населенных пунктов остаются обесточенными

За сутки была оказана помощь в буксировании 62 транспортных средств.

К восстановительным работам привлечены бригады облэнерго \ megakoshka.ru

В результате ухудшения погодных условий в Украине остаются обесточенными пять населенных пунктов в двух областях.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов (Запорожская - 1 и Луганская - 4). К восстановительным работам привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. Для этого от "Укравтодора" было привлечено 701 чел. и 469 ед. техники.

Сейчас в режиме дежурства находится 1621 человек и 1203 единиц техники. На дорогах местами гололедица.

Тяжелая инженерная техника ГСЧС находится в дежурном режиме (к расчистке дорог не привлекалась).

"В течение суток оказана помощь в буксировании 62 транспортных средств, в которых находились 77 человек. Для оказания помощи от ГосЧС привлекались 215 человек и 56 ед. техники", - добавили спасатели.