В оккупированном Крыму на Ай-Петри сошла лавина, около 100 машин заблокированы

23:32, 4 января 2019
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Спасатели эвакуируют людей и размещают их во все возможные помещения. Также четверо спасателей пытаются очистить дорогу от упавшего дерева.

В Крыму сошла лавина / фото vk.com/citysudak
В Крыму сошла лавина / фото vk.com/citysudak

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на Ай-Петри в аннексированном Крыму сошла лавина, при этом весь транспорт на дороге оказался заблокирован.

Об этом пишет "Радио Свобода". «Сход лавин на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», – сообщил один из пользователей.

Сход лавины произошел на Ай-Петри / фото vk.com/citysudak
Сход лавины произошел на Ай-Петри / фото vk.com/citysudak

По сообщению "РИА Новости", на плато Ай-Петри спасатели эвакуируют застрявших в автомобилях людей. Согласно сообщению, в результате схода снежного слоя и дерева, что упало на дороге Ялта - Бахчисарай, заблокирована дорога на плато со стороны Ялты.

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Сейчас на вершине горы собралось около ста машин, еще несколько десятков стоят вдоль дороги. "Спасатели эвакуируют людей и размещают их во все возможные помещения. Также четверо спасателей пытаются очистить дорогу от упавшего дерева. На дороге также работают два снегоочистителя. На данный момент движение хоть и медленно, но восстанавливается", - говорится в сообщении.

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Теги: #Крым#лавина
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