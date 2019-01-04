В оккупированном Крыму на Ай-Петри сошла лавина, около 100 машин заблокированы

Спасатели эвакуируют людей и размещают их во все возможные помещения. Также четверо спасателей пытаются очистить дорогу от упавшего дерева.

В Крыму сошла лавина / фото vk.com/citysudak

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на Ай-Петри в аннексированном Крыму сошла лавина, при этом весь транспорт на дороге оказался заблокирован.

Об этом пишет "Радио Свобода". «Сход лавин на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», – сообщил один из пользователей.

Сход лавины произошел на Ай-Петри / фото vk.com/citysudak

С горы «Ай-Петри» сошла снежная лавина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. / / «Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й время, не продвинулись вообще. Ветер, снег», — написал один из туристов застрявших в горах. / / По словам автолюби.. https://t.co/tcokwxBR8E — Подслушано Судак (@overhearsudak) January 4, 2019

По сообщению "РИА Новости", на плато Ай-Петри спасатели эвакуируют застрявших в автомобилях людей. Согласно сообщению, в результате схода снежного слоя и дерева, что упало на дороге Ялта - Бахчисарай, заблокирована дорога на плато со стороны Ялты.

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Сейчас на вершине горы собралось около ста машин, еще несколько десятков стоят вдоль дороги. "Спасатели эвакуируют людей и размещают их во все возможные помещения. Также четверо спасателей пытаются очистить дорогу от упавшего дерева. На дороге также работают два снегоочистителя. На данный момент движение хоть и медленно, но восстанавливается", - говорится в сообщении.