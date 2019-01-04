В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина, 4 человека пропали без вести

22:00, 4 января 2019
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Три финна и швед катались на лыжах в этом районе, прошло уже 38 часов с момента их исчезновения.

Лавина сошла в среду в северном норвежском регионе Трумс / скриншот
Лавина сошла в среду в северном норвежском регионе Трумс / скриншот

Четверо туристов из Финляндии и Швеции были признаны погибшими в пятницу, через два дня после того, как они попали под лавину в Норвегии во время катания на лыжах.

Об этом сообщает Reuters. Лавина сошла в среду в северном норвежском регионе Тромс в районе, популярном среди лыжников. Три финна и швед катались на лыжах в этом районе.

В пятницу спасательный вертолет обнаружил два передатчика, которые используются лыжниками для определения их позиций при попадании в лавину.

В Карпатах намело больше метра снега

В четверг были обнаружены следы от лыж, которые вели в лавину, но не выходили за ней. "Это подтверждает наше предположение о том, что пропавшие попали в лавину. Прошло уже 38 часов с тех пор", - заявила начальник полиции Тромса Астрид Элизабет Нильсен.

"Теперь, когда мы подтвердили свои предположения, мы считаем, что больше нет вероятности, что кто-либо из четверых выжил", - добавила она.

Ранее во французских Альпах спасли мальчика, который пробыл под снегом 40 минут.

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Теги: #лавина#Норвегия
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