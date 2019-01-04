В Запорожской области сняли ограничение на движение грузовиков - полиция

19:58, 4 января 2019
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Ограничение вводилось утром с целью недопущения заторов и обеспечения расчистки дорог.

В Запорожской области отменили ограничение движения грузового и маршрутного транспорта / УНИАН
В Запорожской области отменили ограничение движения грузового и маршрутного транспорта / УНИАН

В Запорожской области сняли ограничения движения большегрузных и маршрутных транспортных средств.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск сняли ограничение движения для грузовиков

«По состоянию на 18.00 движение транспорта в Запорожье возобновлено», - говорится в сообщении.

В то же время в Департаменте отмечают, что осадки в виде небольшого снега наблюдаются в 10 областях страны: Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черновицкой и Львовской. Кроме того, в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 января, утром в пределах Запорожской области из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий было введено ограничение движения тяжеловесного и маршрутного транспорта на ряде автомобильных дорог: М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на город Таганрог); Н-30 Васильевка-Бердянск; Р-37 Энергодар-Васильевка; Т-08-19 Бильмак-/М-14/; Т-08-21/Н-30/-Приморск. Ограничения ввели с целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог.

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Теги: #снег#транспорт#Запорожская область
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