Синоптик рассказала о погоде на Рождество и Сочельник

18:44, 4 января 2019
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На Рождество в столице ночью -12-14 градусов.

На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится / фото УНИАН
На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится / фото УНИАН

В Украине 5 января снег ожидается в западных областях и на севере. На юго-востоке циклон уйдет, там ситуация стабилизируется.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, температура воздуха в Украине постепенно снижается и ночью будет от -5 °C до -9 °C. Местами на севере, северо-востоке и в центре до -10 °C ...- 15 °C, днем -3 ° C ...- 8 °C.

"На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится: ночью до -8-16 градусов, днем до -5-12 градусов.

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В Киеве завтра и 6 января периодически будет выпадать снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5-9 градусов, днем -3-5 градусов", - отметила синоптик.

По ее данным, на Рождество в столице ночью -12-14 градусов, днем -8-10 градусов.

"Готовьте теплые платки, шапки, варежки … не забудьте запастись дровами для камина", - добавила Диденко.

Фейсбук Н.Диденко
Фейсбук Н.Диденко

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Теги: #Рождество#непогода в Украине#Сочельник перед Рождеством
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