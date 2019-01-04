Синоптик рассказала о погоде на Рождество и Сочельник
На Рождество в столице ночью -12-14 градусов.
В Украине 5 января снег ожидается в западных областях и на севере. На юго-востоке циклон уйдет, там ситуация стабилизируется.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, температура воздуха в Украине постепенно снижается и ночью будет от -5 °C до -9 °C. Местами на севере, северо-востоке и в центре до -10 °C ...- 15 °C, днем -3 ° C ...- 8 °C.
"На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится: ночью до -8-16 градусов, днем до -5-12 градусов.
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В Киеве завтра и 6 января периодически будет выпадать снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5-9 градусов, днем -3-5 градусов", - отметила синоптик.
По ее данным, на Рождество в столице ночью -12-14 градусов, днем -8-10 градусов.
"Готовьте теплые платки, шапки, варежки … не забудьте запастись дровами для камина", - добавила Диденко.
Погода в Украине
- Винница-2°... -8°
- Днепр-3°... -6°
- Донецк-1°... -7°
- Житомир-2°... -6°
- Запорожье-2°... -5°
- Ивано-Франковск-2°... -8°
- Киев0°... -7°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск0°... -4°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-4°... -8°
- Николаев0°... -4°
- Одесса-1°... -6°
- Полтава-4°... -7°
- Ровно-3°... -6°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы-5°... -6°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-2°... -6°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницкий-4°... -8°
- Черкассы-1°... -6°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы-2°... -8°