На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск сняли ограничение движения для грузовиков
В то же время продлено ограничение движения большегрузных транспортных средств в пределах города Мариуполь.
Ограничение движения крупногабаритных транспортных средств на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, которое было введено из-за осложнения погодных условий, снято с 16.00.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В то же время продлено ограничение движения большегрузных транспортных средств в пределах г. Мариуполь Донецкой области.
В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 16.00 наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Волынской, Черновицкой и Львовской областях. На дорогах местами гололедица. Высота снежного покрова составляет в Херсонской области - 3-8 см (ветер 4-7 м/с), Запорожской - 3-9 см (ветер 1-3 м/с), Донецкой - 2-13 см (ветер 2-7 м/с), Луганской - 10 см (ветер 1-3 м/с).
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 января, было введено ограничение движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств в пределах Запорожской области на автодорогах: М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г. Таганрог); Н-30 Васильевка-Бердянск; Р-37 Энергодар-Васильевка; Т-08-19 Бильмак - /М-14/; Т-08-21 /Н-30/ - Приморск. Ограничение ввели с целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог.
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