В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Угроза цунами не объявлялась.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 3 января, в японской префектуре Кумамото в центральной части острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Читайте также Жертвами схода оползней в Индонезии стали 15 человек

Подземные толчки были зафиксированы в 06:10 по местному времени. Эпицентр толчков находился в точке с координатами 33 градуса северной широты и 130,6 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Сообщений о серьезном ущербе или пострадавших в результате землетрясения не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Отмечается, что из-за землетрясения скоростной поезд Синкансэн был вынужден сделать экстренную остановку.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг, 3 января, в китайском городе Ибинь.