В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

16:22, 4 января 2019
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Угроза цунами не объявлялась.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 3 января, в японской префектуре Кумамото в центральной части острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Подземные толчки были зафиксированы в 06:10 по местному времени. Эпицентр толчков находился в точке с координатами 33 градуса северной широты и 130,6 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Сообщений о серьезном ущербе или пострадавших в результате землетрясения не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Отмечается, что из-за землетрясения скоростной поезд Синкансэн был вынужден сделать экстренную остановку.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг, 3 января, в китайском городе Ибинь.

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Теги: #Япония#землетрясение
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