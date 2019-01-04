В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность сохраняется в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей.
В пятницу, 4 января, в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4 января в связи с приростом снега в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 4-5 января вследствие перемещения активного циклона во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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