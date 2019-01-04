В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

15:45, 4 января 2019
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Лавинная опасность сохраняется в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 4 января, в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 января в связи с приростом снега в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 4-5 января вследствие перемещения активного циклона во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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