Мощный тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд (видео)

14:23, 4 января 2019
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Жертвой шторма стал один человек.

На Таиланд обрушился тропический шторм / twitter.com/BangkokPostNews
На Таиланд обрушился тропический шторм / twitter.com/BangkokPostNews

Первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд.

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Шторм вышел на южное побережье, ломая на своем пути деревья и снося крыши домов. Из-за стихии тысячи туристов вынуждены были покинуть некоторые популярные острова, сообщает Euronews.

Сопровождающий шторм ветер образовал высокие волны в Сиамском заливе. В провинции Накхонситхаммарат деревья упали на дома, нанеся огромный ущерб населению.

Жертвой тропического шторма стал один человек - рыбак, лодка которого опрокинулась из-за сильного ветра.

Метеорологи предупредили о проливных ливнях и сильных ветрах в 15 провинциях на юге Таиланда. В семи из них уже эвакуированы более 6 тысяч местных жителей.

По информации метеорологического департамента страны, "Пабук" вряд ли перерастет в полноценный тайфун. Он необычен тем, что образовался не в сезон муссонных дождей, а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и десятки тысяч туристов приезжают на новогодние праздники.

Видео: youtube.com/ Channel NewsAsia

Напомним, в результате снежного шторма, который бушует в центре США, погибли два человека. 

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Теги: #шторм#Таиланд
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