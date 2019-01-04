Мощный тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд (видео)
Жертвой шторма стал один человек.
Первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд.
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Шторм вышел на южное побережье, ломая на своем пути деревья и снося крыши домов. Из-за стихии тысячи туристов вынуждены были покинуть некоторые популярные острова, сообщает Euronews.
Сопровождающий шторм ветер образовал высокие волны в Сиамском заливе. В провинции Накхонситхаммарат деревья упали на дома, нанеся огромный ущерб населению.
Жертвой тропического шторма стал один человек - рыбак, лодка которого опрокинулась из-за сильного ветра.
Метеорологи предупредили о проливных ливнях и сильных ветрах в 15 провинциях на юге Таиланда. В семи из них уже эвакуированы более 6 тысяч местных жителей.
По информации метеорологического департамента страны, "Пабук" вряд ли перерастет в полноценный тайфун. Он необычен тем, что образовался не в сезон муссонных дождей, а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и десятки тысяч туристов приезжают на новогодние праздники.
Some areas in Pak Phanang district in Nakhon Si Thammarat are flooded after tropical storm #Pabuk reached the district.— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 4 января 2019 г.
?Sakulrat Sukanant pic.twitter.com/7XUQNxJwhv
Видео: youtube.com/ Channel NewsAsia
Напомним, в результате снежного шторма, который бушует в центре США, погибли два человека.
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