На Филиппинах в результате сильных ливней погибли 122 человека
28 человек пропали без вести.
В результате стихийных бедствий, вызванных ливнями, на Филиппинах погибли 122 человека, еще 28 человек пропали без вести.
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105 человек погибли в районе Бикол. Большинство смертей произошло из-за оползней, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный совет по управлению и сокращению рисков от стихийных бедствий.
Отмечается, что с 29 декабря 2018 года в центральных и северных провинциях страны прошли ливни. В общей сложности более 300 тысяч человек пострадали от стихии.
Напомним, два человека погибли, более 86 тысяч пострадали от наводнения, вызванного проливными дождями на севере Шри-Ланки.
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