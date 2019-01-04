На шести дорогах Запорожской области из-за непогоды ограничено движение большегрузного и маршрутного транспорта

Ограничение движения введено с 11:00 с целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог.

В Запорожской из-за ухудшения погоды ограничили движение транспорта / УНИАН

В рамках Запорожской области в связи с прогнозируемым ухудшения погодных условий введено ограничение движения большегрузного и маршрутного транспорта на шести автомобильных дорогах.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ограничение движения введено с 11:00 с целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог. Речь идет об автодорогах М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на город Таганрог); Н-30 Васильевка-Бердянск; Р-37 Энергодар-Васильевка; Т-08-19 Бильмак-/М-14/; Т-08-21/Н-30/-Приморск.

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Обеспечено дежурство тяжелой инженерной техники ГСЧС в Запорожской области на автодороге Запорожье-Бердянск неподалёку от города Пологи (бульдозер Т-170) и на автодороге Р-37 Энергодар-Васильевка вблизи города Васильевка (КрАЗ, ПТС).

В ГСЧС информируют, что в настоящее время наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областях. На дорогах местами гололедица. «Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено», - говорится в сообщении. Информация об аварийных отключениях электро- и теплоснабжение в ГСЧС не поступала.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 января, в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий на территории шести областей - Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской. Днем 4 января будет значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 см. Ночью 5 января произойдет ослабление осадков, а днем 5 января прекращение.