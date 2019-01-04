Погода в Украине на выходные: ожидаются снегопады и морозы (карта)
Местами похолодает до -13°.
Выходные перед Рождеством в Украине пройдут со снегопадами и морозной погодой.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -7°, днем -5°. В воскресенье пройдет снег, -9°...-5°.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели и сильный ветер
Во Львове в субботу пройдет снег, ночью -6°, днем -2°. В воскресенье также ожидаются осадки, -8°…-5°.
В Луцке в субботу ночью -5°, днем 0°, снег. В воскресенье ночью -7°, днем -4°, пройдет снег.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -6°...-4°. В воскресенье до -10°, снегопад.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье -10°...-1°.
Погода в Харькове: в субботу пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье -9°...-6°, без осадков.
В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью -9°, днем -4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -9°...-7°.
В Симферополе завтра без осадков, -4°...-1°. В воскресенье -4°...-1°, пройдет снег.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -9°, днем -5°. В воскресенье пройдет снег, температура до -7°.
В Краматорске в субботу пасмруно, температура ночью -9°, днем -5°. В воскресенье температура до -7°, снегопад.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье -7°...-5°, облачно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет сильный снег, температура до -10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -13°, днем -5°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -6°, днем -4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -7°, днем до -4°.
В Трускавце в субботу ожидается пройдет снег, температура до -5°. В воскресенье температура до -8°, сильный снегопад.
В Сваляве завтра пройдет снег, -7°, в воскресенье ожидается небольшой снег, температура воздуха -11° …-4°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк0°... -6°
- Житомир-1°... -7°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск-3°... -10°
- Киев0°... -7°
- Кировоград-4°... -8°
- Луганск0°... -5°
- Луцк-3°... -6°
- Львов-4°... -9°
- Николаев-1°... -5°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-3°... -7°
- Ровно-3°... -7°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы-4°... -5°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-2°... -7°
- Херсон-1°... -4°
- Хмельницкий-4°... -8°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы-2°... -8°