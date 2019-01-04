Погода в Украине на выходные: ожидаются снегопады и морозы (карта)

Местами похолодает до -13°.

На выходных в Украине будет холодно / УНИАН

Выходные перед Рождеством в Украине пройдут со снегопадами и морозной погодой.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -7°, днем -5°. В воскресенье пройдет снег, -9°...-5°.

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Во Львове в субботу пройдет снег, ночью -6°, днем -2°. В воскресенье также ожидаются осадки, -8°…-5°.

В Луцке в субботу ночью -5°, днем 0°, снег. В воскресенье ночью -7°, днем -4°, пройдет снег.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -6°...-4°. В воскресенье до -10°, снегопад.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье -10°...-1°.

Погода в Харькове: в субботу пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье -9°...-6°, без осадков.

Прогноз на 5 января / УНИАН

Прогноз на 6 января / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью -9°, днем -4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -9°...-7°.

В Симферополе завтра без осадков, -4°...-1°. В воскресенье -4°...-1°, пройдет снег.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -9°, днем -5°. В воскресенье пройдет снег, температура до -7°.

В Краматорске в субботу пасмруно, температура ночью -9°, днем -5°. В воскресенье температура до -7°, снегопад.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье -7°...-5°, облачно.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет сильный снег, температура до -10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -13°, днем -5°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -6°, днем -4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -7°, днем до -4°.

В Трускавце в субботу ожидается пройдет снег, температура до -5°. В воскресенье температура до -8°, сильный снегопад.

В Сваляве завтра пройдет снег, -7°, в воскресенье ожидается небольшой снег, температура воздуха -11° …-4°.

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