Морозы до 20 градусов и снегопады: синоптик дал прогноз погоды в Украине на январь

10:16, 4 января 2019
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Похолодание в Украине ожидается с 13 января.

В январе в Украине ожидаются морозы до -20 градусов / УНИАН
В январе в Украине ожидаются морозы до -20 градусов / УНИАН

В январе украинцев ожидают температурные "качели", в середине месяца сильно похолодает, а 28-29 января будет оттепель.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Обозревателю".

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"Месяц у нас начался с оттепели и небольшого снега, но уже с рождественских праздников температура снизится до 4…7 градусов мороза, и так будет держаться аж по 15 января", - сообщил Горбань.

Согласно его прогнозу, погода в Украине изменится уже после Рождества, с 12 по 16 января придут сильные снегопады. В то же время ударят сильные морозы - до -20 градусов.

"Резкое понижение температуры будет с 13-15 января и постепенно дойдет до 15-20 градусов мороза, которые будут держаться до конца месяца. 28-29 января будет небольшая оттепель, а в последующие дни мороз - до 7 градусов со снегом", - рассказал синоптик.

Напомним, на Рождество, 7 января, в большинстве регионов Украины ожидается холодная погода, на дорогах страны - гололедица.

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Теги: #погода#похолодание#январь
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