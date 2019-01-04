Морозы до 20 градусов и снегопады: синоптик дал прогноз погоды в Украине на январь
Похолодание в Украине ожидается с 13 января.
В январе украинцев ожидают температурные "качели", в середине месяца сильно похолодает, а 28-29 января будет оттепель.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Обозревателю".
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели и сильный ветер
"Месяц у нас начался с оттепели и небольшого снега, но уже с рождественских праздников температура снизится до 4…7 градусов мороза, и так будет держаться аж по 15 января", - сообщил Горбань.
Согласно его прогнозу, погода в Украине изменится уже после Рождества, с 12 по 16 января придут сильные снегопады. В то же время ударят сильные морозы - до -20 градусов.
"Резкое понижение температуры будет с 13-15 января и постепенно дойдет до 15-20 градусов мороза, которые будут держаться до конца месяца. 28-29 января будет небольшая оттепель, а в последующие дни мороз - до 7 градусов со снегом", - рассказал синоптик.
Напомним, на Рождество, 7 января, в большинстве регионов Украины ожидается холодная погода, на дорогах страны - гололедица.
Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк0°... -6°
- Житомир-1°... -7°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск-3°... -10°
- Киев0°... -7°
- Кировоград-4°... -8°
- Луганск0°... -5°
- Луцк-3°... -6°
- Львов-4°... -9°
- Николаев-1°... -5°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-3°... -7°
- Ровно-3°... -7°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы-4°... -5°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-2°... -7°
- Херсон-1°... -4°
- Хмельницкий-4°... -8°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы-2°... -8°