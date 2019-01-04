В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -1°
Вечером в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Киеве выпадет снег, днем температура до -1°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер западный и северо-западный, до 3,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:06.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -2°.
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- Симферополь0°... -5°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь-4°... -8°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон-1°... -5°
- Хмельницкий-4°... -9°
- Черкассы-4°... -7°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы-2°... -9°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-5 °
Влажность:89 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:23 %
Восход:07:29
Закат17:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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