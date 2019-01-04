В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -1°

08:30, 4 января 2019
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Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Киеве выпадет снег, днем температура до -1°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер западный и северо-западный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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