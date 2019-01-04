Погода на сегодня: почти всю Украину накроют снегопады (карта)

В Украине сегодня похолодает.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -2°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура до +1°.

На западе Украины также пройдет снег. Температура до -2°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура до -1°. В центре местами выпадет снег, температура до 0°.

Прогноз на 4 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.

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