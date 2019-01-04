Погода на сегодня: почти всю Украину накроют снегопады (карта)
В Украине сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -2°.
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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура до +1°.
На западе Украины также пройдет снег. Температура до -2°.
В северных областях ожидаются снегопады. Температура до -1°. В центре местами выпадет снег, температура до 0°.
Согласно народному прогнозу, 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.
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- Винница-2°... -9°
- Днепр-2°... -7°
- Донецк0°... -6°
- Житомир-1°... -7°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск-3°... -9°
- Киев-1°... -7°
- Кировоград-4°... -7°
- Луганск0°... -4°
- Луцк-3°... -6°
- Львов-4°... -9°
- Николаев-1°... -5°
- Одесса-1°... -6°
- Полтава-4°... -8°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь0°... -5°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь-4°... -8°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон-1°... -5°
- Хмельницкий-4°... -9°
- Черкассы-4°... -7°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы-2°... -9°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-5 °
Влажность:89 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:23 %
Восход:07:29
Закат17:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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