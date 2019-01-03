На Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение
4 - 5 января ожидается снег, мокрый снег, на востоке области значительный снег.
В Днепропетровской области на 4-5 января объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
«Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 4 - 5 января 2019 года объявлено штормовое предупреждение: 4 - 5 января ожидается снег, мокрый снег, на востоке области значительный снег», - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют местами метели, гололед, налипание мокрого снега, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, на дорогах гололед, а также прирост снежного покрова высотой 10-15 см.
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3 января – облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха по области ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, по городу ночью 0-2 градуса мороза, днем около 0 градусов.
4 января – облачно, ночью без существенных осадков, днем снег. Ночью и утром местами туман. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха в течение суток 1-6 градусов мороза.
5 января – облачно, ночью снег, местами сильный снег, днем без существенных осадков. Ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха на протяжении суток 2-7 градусов мороза.
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