В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до -1°

17:00, 3 января 2019
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Вечером в столице температура до -2°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Киеве выпадет снег, днем температура до -1°.

В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер западный и северо-западный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -11°.

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Теги: #Киев#погода
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