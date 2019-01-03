В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до -1°
Вечером в столице температура до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Киеве выпадет снег, днем температура до -1°.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер западный и северо-западный, до 3,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:06.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -11°.
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Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+3 °
Влажность:75 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:07:29
Закат16:59
Видимость:16 км
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