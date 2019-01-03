В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до -1°

Вечером в столице температура до -2°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Киеве выпадет снег, днем температура до -1°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер западный и северо-западный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -11°.

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