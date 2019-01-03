Завтра Украину накроют снегопады, на западе похолодает до -11° (видеопрогноз)
Снегопады ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -11°.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -7°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -7°, днем до +1°.
На западе Украины также пройдет снег. Температура ночью до -11°, днем до -2°.
В северных областях ожидаются снегопады. Температура ночью до -7°, днем до -1°. В центре местами выпадет снег, температура ночью до -8°, днем до 0°.
Согласно народному прогнозу, 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр0°... -6°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -9°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк-1°... -4°
- Львов-2°... -6°
- Николаев+4°... -4°
- Одесса+3°... -5°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно-2°... -6°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы+1°... -7°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы0°... -5°