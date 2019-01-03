Завтра Украину накроют снегопады, на западе похолодает до -11° (видеопрогноз)

Снегопады ожидаются практически по всей стране.

Завтра в Украине пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 января, в Украине пройдет снег, на западе температура до -11°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -7°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -7°, днем до +1°.

На западе Украины также пройдет снег. Температура ночью до -11°, днем до -2°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура ночью до -7°, днем до -1°. В центре местами выпадет снег, температура ночью до -8°, днем до 0°.

Согласно народному прогнозу, 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.

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