В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
Часть сельских домов, расположенных вблизи эпицентра землетрясения, разрушились или получили повреждения.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг, 3 января, в китайском городе Ибинь.
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Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 28,2 градуса северной широты и 104,86 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 15 км, передает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
Как стало известно, подземные толчки ощущались в ряде районов уезда Гунсянь. Часть сельских домов, расположенных вблизи эпицентра землетрясения, разрушились или получили повреждения. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.
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