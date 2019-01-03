Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

13:40, 3 января 2019
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Лавинная опасность сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В четверг, 3 января, в высокогорье Карпат будет сохраняться значительная лавинная опасность (3 уровня).

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"3 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная небепека (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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