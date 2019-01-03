Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество
После Рождества ожидается похолодание до -18 градусов.
На Рождество, 7 января, в большинстве регионов Украины ожидается холодная погода, на дорогах страны - гололедица.
Об этом сообщает в своем блоге синоптик Наталья Диденко.
"Уже 5, 6 и 7 января в большинстве областей температура воздуха составит ночью -5...-12 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться около 4-8 градусов мороза. На дорогах усилится гололедица", - пишет она.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)
По прогнозу Диденко, в пятницу, 4 января, сложные погодные условия ожидаются на юге и востоке Украины, кроме Одесской и Николаевской областей. Мощный циклон принесет на юго-восток и восток Украины сильные снегопады, метели, местами налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра до штормовых значений. Такая синоптическая ситуация будет провоцировать ДТП; водителям следует быть особенно осторожными в этих районах Украины.
5 января снег будет выпадать ночью на востоке Украины, а днем в субботу только в западной части Украины, 6 января небольшие и умеренные осадки охватят большинство областей. На Рождество снег наиболее вероятен в западных областях, на остальной территории Украины - или плотная облачность, или небольшая снежная крупа.
Уже после Рождества, 8-9 января, морозы в Украине усилятся: ночью до -7...-14 градусов, на северо-востоке до -12...-18 градусов, днем до -7...-12 градусов.
В западных областях днем 9 января потеплеет на 3-7 градусов, также ожидаются снег и порывистый ветер. 10 января морозы в Украине ослабнут, влажность воздуха повысится.
По прогнозу синоптика, в Киеве Сочельник и Рождество будут морозными. В столице 5, 6 и 7 января ночью предполагается -5...-10 градусов, в дневные часы ожидается -3...-6 градусов. На дорогах будет скользко.
5 и 6 января пройдет снег, 7 января существенные осадки маловероятны. 8-9 января в Киеве ожидается усиление мороза до ночных -8...-12 градусов, днем до -4...-8 градусов. 10 января в столицу придут снег и ослабление мороза на 2-5 градусов.
Напомним, в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
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