Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды: местами выпадет до 20 см снега

10:12, 3 января 2019
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Завтра в Украине ожидается штормовой ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)

"Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий", - говорится в сообщении.

Так, 3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек. Днем 4 января пройдет сильный снег, местами с дождем, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, местами в Приазовье 25 м/сек, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. В течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений.

В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий 4-5 января соответствуют I уровню опасности (желтом).

Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.

Напомним, на Сочельник и Рождество в Украине ожидается холодная погода, местами ожидается до -11 градусов.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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