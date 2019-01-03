Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды: местами выпадет до 20 см снега

Завтра в Украине ожидается штормовой ветер.

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В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий", - говорится в сообщении.

Так, 3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек. Днем 4 января пройдет сильный снег, местами с дождем, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, местами в Приазовье 25 м/сек, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. В течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений.

В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий 4-5 января соответствуют I уровню опасности (желтом).

Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.

Напомним, на Сочельник и Рождество в Украине ожидается холодная погода, местами ожидается до -11 градусов.