Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды: местами выпадет до 20 см снега
Завтра в Украине ожидается штормовой ветер.
В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)
"Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий", - говорится в сообщении.
Так, 3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек. Днем 4 января пройдет сильный снег, местами с дождем, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, местами в Приазовье 25 м/сек, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. В течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений.
В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий 4-5 января соответствуют I уровню опасности (желтом).
Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.
Напомним, на Сочельник и Рождество в Украине ожидается холодная погода, местами ожидается до -11 градусов.
Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр0°... -5°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск-1°... -6°
- Киев0°... -7°
- Кировоград0°... -8°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк-1°... -4°
- Львов-3°... -6°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-2°... -5°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы+1°... -9°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы0°... -5°