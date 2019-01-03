В Киеве сегодня без осадков, температура днем до 0°
Вечером в столице до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 января, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.
На Рождество в Украине ударят морозы
Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер западный и юго-западный, до 4,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -3°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск-1°... -6°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -8°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк-1°... -4°
- Львов-3°... -6°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава0°... -7°
- Ровно-2°... -5°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-2°... -7°
- Черкассы0°... -9°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -5°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+3 °
Влажность:73 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:07:29
Закат16:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей