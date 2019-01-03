В Киеве сегодня без осадков, температура днем до 0°

08:30, 3 января 2019
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Вечером в столице до -3°.

В Киеве сегодня похолодает / УНИАН
В Киеве сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 января, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер западный и юго-западный, до 4,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег.

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Теги: #Киев#погода
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