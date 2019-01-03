В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)

Осадки ожидаются на востоке и западе страны.

В Украине сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +3°.

На западе Украины пройдут снегопады. Температура до 0°.

В северных областях без осадков. Температура до +1°. В центре облачно с прояснениями, температура до 0°.

Прогноз на 3 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января — таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января — год будет неурожайным.

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