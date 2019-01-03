В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)
Осадки ожидаются на востоке и западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +3°.
На западе Украины пройдут снегопады. Температура до 0°.
В северных областях без осадков. Температура до +1°. В центре облачно с прояснениями, температура до 0°.
Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января — таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января — год будет неурожайным.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -3°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск-1°... -6°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -8°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк-1°... -4°
- Львов-3°... -6°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава0°... -7°
- Ровно-2°... -5°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-2°... -7°
- Черкассы0°... -9°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -5°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+3 °
Влажность:73 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:07:29
Закат16:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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