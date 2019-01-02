Украинцев предупредили о погодных катаклизмах
Первыми почувствуют ухудшение погоды жители восточных и южных областей.
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон. Он принесет штормовой ветер и обильные снегопады.
Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, передают "Факты".
Завтра в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег
Приход циклона ожидается 4 января. Первыми почувствуют ухудшение погоды жители восточных и южных областей — Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Харьковской.
«Циклон принесет сильный снег, метели, порывы ветра до 15—20 метров в секунду и гололедицу. Это может привести к значительному усложнению движения на дорогах в этих областях. А вот температурный режим существенно не изменится», — рассказал Билык.
По прогнозам синоптика, влияние циклона будет чувствоваться весь день 4 января и в ночь на 5 января. А со второй половины дня 5 января ветер стихнет и немного похолодает.
Как сообщал УНИАН, на Рождество в Украине ударят морозы.
Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр0°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград0°... -4°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -3°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... +2°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -3°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -2°