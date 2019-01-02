В Киеве завтра без осадков, температура до 0°
Вечером в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 января, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут снегопады и дожди (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер западный и юго-западный, до 4,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег.
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- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -3°
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- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -2°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:76 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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