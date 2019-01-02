Завтра в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег
В центре ночью до -10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут снегопады и дожди (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -7°, днем до +3°.
На западе Украины пройдут снегопады. Температура ночью до -6°, днем до 0°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +1°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -10°, днем до 0°.
Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января — таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января — год будет неурожайным.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр0°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград0°... -4°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -3°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... +2°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -3°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -2°