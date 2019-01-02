Завтра в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег

16:30, 2 января 2019
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В центре ночью до -10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут снегопады и дожди (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -7°, днем до +3°. 

На западе Украины пройдут снегопады. Температура ночью до -6°, днем до 0°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +1°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -10°, днем до 0°.

Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января — таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января — год будет неурожайным.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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