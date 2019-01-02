Жертвами схода оползней в Индонезии стали 15 человек

20 человек оказались под завалами.

В Индонезии дожди привели к оползням / REUTERS

15 человек погибли в результате схода оползней в индонезийской провинции Западная Ява.

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Также 20 человек оказались под завалами, трое получили ранения, передает Синьхуа со ссылкой на официального представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Оползни в округе Сукабуми провинции Западная Ява были вызваны проливными дождями. Примерно 30 домов оказались погребенными под землей, около 100 человек пострадали.

Напомним, в городе Сурабая на индонезийском острове Ява произошел огромный провал грунта, из-за чего обрушилась дорога и часть прилегающей территории.