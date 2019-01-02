Жертвами схода оползней в Индонезии стали 15 человек
20 человек оказались под завалами.
15 человек погибли в результате схода оползней в индонезийской провинции Западная Ява.
В результате землетрясения в районе вулкана Этна пострадали четыре человека
Также 20 человек оказались под завалами, трое получили ранения, передает Синьхуа со ссылкой на официального представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Оползни в округе Сукабуми провинции Западная Ява были вызваны проливными дождями. Примерно 30 домов оказались погребенными под землей, около 100 человек пострадали.
Напомним, в городе Сурабая на индонезийском острове Ява произошел огромный провал грунта, из-за чего обрушилась дорога и часть прилегающей территории.
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