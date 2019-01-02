В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 2 января, в высокогорье Карпат будет сохраняться значительная лавинная опасность (3 уровня).

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"2 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 января в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.