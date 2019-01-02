В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В среду, 2 января, в высокогорье Карпат будет сохраняться значительная лавинная опасность (3 уровня).
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут снегопады и дожди (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"2 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 января в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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