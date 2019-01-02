На Рождество в Украине ударят морозы

13:08, 2 января 2019
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Похолодание в Украине начнется с 3 января.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На Сочельник и Рождество в Украине ожидается холодная погода, местами ожидается до -11 градусов.

2018 год в Киеве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На Сочельник и Рождество Украина будет едва ли не самой холодной в Европе. Поэтому уже доставайте из шкафов и сундуков теплые рубашки, плахты и платки", - пишет она.

По прогнозу Диденко, завтра, 3 января, в Украине похолодает. Днем ожидается -1...-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее, от 1 мороза до 3 градусов тепла, в Крыму до +5 градусов.

Ночью, кроме юга, в Украине выпадет снег. Днем 3 января осадки ожидаются в западных областях, в северных районах Черниговщины и Сумщины, а также в Луганской области.

В Киеве в четверг ночью периодически будет идти снег, днем - без существенных осадков.

По словам Диденко, в дальнейшем похолодание в Украине усилится и на Сочельник и Рождество ожидается до -8...-11 градусов.

Напомним, 2 января в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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