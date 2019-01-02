На Рождество в Украине ударят морозы
Похолодание в Украине начнется с 3 января.
На Сочельник и Рождество в Украине ожидается холодная погода, местами ожидается до -11 градусов.
2018 год в Киеве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На Сочельник и Рождество Украина будет едва ли не самой холодной в Европе. Поэтому уже доставайте из шкафов и сундуков теплые рубашки, плахты и платки", - пишет она.
По прогнозу Диденко, завтра, 3 января, в Украине похолодает. Днем ожидается -1...-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее, от 1 мороза до 3 градусов тепла, в Крыму до +5 градусов.
Ночью, кроме юга, в Украине выпадет снег. Днем 3 января осадки ожидаются в западных областях, в северных районах Черниговщины и Сумщины, а также в Луганской области.
В Киеве в четверг ночью периодически будет идти снег, днем - без существенных осадков.
По словам Диденко, в дальнейшем похолодание в Украине усилится и на Сочельник и Рождество ожидается до -8...-11 градусов.
Напомним, 2 января в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр0°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград0°... -4°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... +2°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+4°... -2°