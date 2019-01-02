2018 год в Киеве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
В 2018 году в Киеве было зафиксировано 28 температурных рекордов.
Среднегодовая температура 2018 года в Киеве составила +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму.
2018 год поделил 7-8 место среди самых теплых лет с 1881 года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Большинство месяцев прошлого года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме марта и ноября, которые оказались холоднее климатической нормы. Холоднее всего было 26 февраля: -16,0°, жарче всего - 15 августа, когда температура в тени достигала +32,8°.
Всего в 2018 году в Киеве было зафиксировано 28 температурных рекордов, причем больше всего их было в мае - 12.
За 2018 год в Киеве выпало 595 мм осадков, что соответствует 92% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно - две месячные нормы в марте, а в августе и ноябре их было меньше - лишь треть климатической нормы.
Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что температура воздуха в январе 2019 года в Украине будет выше средних многолетних значений.
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