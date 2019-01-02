Метели, гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 2 января

10:10, 2 января 2019
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В Карпатах и на Прикарпатье порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 2 января, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, утром 2 января в Украине, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек, в Карпатах и на Прикарпатье местами 25-30 м/сек, метели. На дорогах страны, кроме юга, будет сохраняться гололедица.

Напомним, в среду, 2 января, в Украине местами пройдут дожди и снегопады. В частности, на востоке пройдет снег, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +3°.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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