Метели, гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 2 января
В Карпатах и на Прикарпатье порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек.
Сегодня, 2 января, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, утром 2 января в Украине, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек, в Карпатах и на Прикарпатье местами 25-30 м/сек, метели. На дорогах страны, кроме юга, будет сохраняться гололедица.
Напомним, в среду, 2 января, в Украине местами пройдут дожди и снегопады. В частности, на востоке пройдет снег, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +3°.
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