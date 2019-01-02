В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°

08:30, 2 января 2019
7
0

Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в Киеве без осадков, температура до +1°.

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 6,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 января, в Украине местами  пройдут дожди и снегопады.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Киев#погода
Читайте также
В Киеве резко изменится погода В Киеве резко изменится погода
Когда закончится зима и будет ли жарким лето: прогноз погоды в Украине на 2019 год Когда закончится зима и будет ли жарким лето: прогноз погоды в Украине на 2019 год
Более 60 человек стали жертвами непогоды на Филиппинах Более 60 человек стали жертвами непогоды на Филиппинах
Синоптик рассказала, где в новогоднюю ночь в Украине пройдет снег Синоптик рассказала, где в новогоднюю ночь в Украине пройдет снег
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -1° В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -1°
Сегодня в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица Сегодня в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица
Центральные и северные штаты США страдают от мощного шторма (видео) Центральные и северные штаты США страдают от мощного шторма (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
78 %
759 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять