В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в Киеве без осадков, температура до +1°.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 6,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:03.
Как сообщал УНИАН, в среду, 2 января, в Украине местами пройдут дожди и снегопады.
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Погода в Украине
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- Николаев+4°... -3°
- Одесса+1°... -3°
- Полтава0°... -1°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+4°... -1°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+5 °
Влажность:78 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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