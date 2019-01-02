В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°

Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в Киеве без осадков, температура до +1°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 6,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 января, в Украине местами пройдут дожди и снегопады.

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