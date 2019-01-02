Погода на сегодня: в Украине местами пройдут снегопады и дожди (карта)
Холоднее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 января, в Украине местами пройдут дожди и снегопады.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе
На востоке пройдет снег, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +3°.
На западе Украины пройдут снегопады и дожди. Температура до +4°.
В северных областях практически без осадков. Температура до -1°. В центре без осадков, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 2 января - Игната (Игнатия) священномученика. Какой день — такой и август. Вечерняя заря имеет розовый цвет, а утро серое и мрачное — будет ясный день и вечер со слабым ветром. Ярко-желтый, а также золотистый, розовый, зеленоватый цвет вечерней зари — на сухую, часто ветреную погоду. Облака идут против ветра — пойдет снег. Белые облака — к ветру, синее небо — будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр0°... -1°
- Донецк-1°... -2°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+1°... -3°
- Полтава0°... -1°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+4°... -1°