Погода на сегодня: в Украине местами пройдут снегопады и дожди (карта)

Холоднее всего будет на востоке страны.

Сегодня в Украине местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 января, в Украине местами пройдут дожди и снегопады.

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На востоке пройдет снег, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +3°.

На западе Украины пройдут снегопады и дожди. Температура до +4°.

В северных областях практически без осадков. Температура до -1°. В центре без осадков, температура до +1°.

Прогноз на 2 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 января - Игната (Игнатия) священномученика. Какой день — такой и август. Вечерняя заря имеет розовый цвет, а утро серое и мрачное — будет ясный день и вечер со слабым ветром. Ярко-желтый, а также золотистый, розовый, зеленоватый цвет вечерней зари — на сухую, часто ветреную погоду. Облака идут против ветра — пойдет снег. Белые облака — к ветру, синее небо — будет тепло.

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