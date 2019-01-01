В Киеве резко изменится погода

16:39, 1 января 2019
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В мэрии столицы призывают водителей воздержаться от поездок на собственных автомобилях.

В Киеве ожидается снег / фото УНИАН
В Киеве ожидается снег / фото УНИАН

На завтра синоптики прогнозируют в Киеве гололедицу и метель.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«2 января на дорогах столицы гололедица, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, метель», - говорится в сообщении.

В мэрии призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды в Украине на 2019-й год.

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Теги: #Киев#погода#Новый год#погода в Киеве#2019 год
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